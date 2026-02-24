Diputados analiza una medida que protege ingresos de jubilados

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la cámara baja se reunió para estudiar un proyecto de la diputada María Elena Romero que busca garantizar la intangibilidad de los haberes mínimos. La propuesta pretende evitar que quienes perciben un haber jubilatorio queden en situación de indefensión financiera ante entidades crediticias.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos tuvo su primera reunión de comisión del año. En este caso, Previsión y Seguridad Social, bajo la presidencia de la diputada Vilma Vázquez, se reunió este martes para tratar una iniciativa de ley que pretende otorgar previsibilidad a los ingresos de beneficiarios del sistema previsional. El Expediente Nº 27.060 fue propuesto por la diputada María Elena Romero en orden a reglamentar lo dispuesto en el artículo 24º de la Constitución Provincial, que fija un ingreso efectivo mínimo ante situaciones de desamparo, desempleo, inestabilidad económica o social para todos los habitantes.

A la hora de evaluar los fundamentos, la autora del proyecto se refirió al “estado de sujeción a que pasivos quedan expuestos respecto de entidades que prestan dinero, lo que suele derivar en abusos de los prestamistas como a veces también, por desinformación o descuidos, en la mengua significativa del salario o haber jubilatorio o de pensión”, explicó.

En su intervención como invitado a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el presidente de la Caja de Jubilados y Pensionados de la provincia, Gastón Bagnat, destacó la “necesidad de establecer un ingreso mínimo garantizado para los jubilados provinciales que resguarde sus haberes frente a embargos o descuentos excesivos”. El funcionario añadió también que la gestión actual prioriza la transparencia y el orden de los datos como bases para proteger el sistema solidario y la movilidad del 82 por ciento, en un contexto de déficit estructural que requiere medidas urgentes de sostenibilidad.

De esta forma, la iniciativa se plantea como objetivo central el “resguardo de un ingreso efectivo mínimo para los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones”. El texto propone instrumentalizar el artículo 24º de la Constitución Provincial en orden a “asegurar la subsistencia de los beneficiarios frente a posibles acciones de terceros”.

De avanzar en la sanción, la norma establecerá que los “beneficios previsionales son inembargables hasta un monto equivalente a una vez y media el valor del salario mínimo vital y móvil”. Para los haberes que superen dicho límite, se fija un tope de embargo del 20 por ciento mensual, aplicable exclusivamente sobre el excedente. Asimismo, la propuesta contempla la prohibición de descuentos o débitos automáticos sobre el monto protegido.