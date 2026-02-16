Concepción del Uruguay: Automovilistas se quejaron por violentos «limpiavidrios» y la policía debió intervenir

Ocurrió este lunes al mediodía. Los sujetos reaccionaban con violencia e insultos ante la negativa de los automovilistas. Uno de ellos estaba ebrio y fue trasladado a la Alcaidía.

Fuentes indicaron que fueron momentos de malestar y tensión, los que vivieron conductores que transitaban este lunes al mediodía por la concurrida intersección de bulevar Yrigoyen y Urquiza. Según se supo extraoficialmente y el de acuerdo con el testimonio de vecinos, dos hombres que realizaban tareas de «limpiavidrios» comenzaron a hostigar a quienes se negaban a recibir el servicio.

La situación pasó rápidamente de la oferta a la agresin ante el «no» de los automovilistas,por lo que los sujetos respondían con insultos y actitudes violentas, generando preocupación en una zona clave para el tránsito de la ciudad.

Tras llamados de los vecinos y conductores afectados, personal policial arribó al lugar. Se constató que uno de los hombres presentaba un evidente estado de ebriedad, lo que habría potenciado su comportamiento agresivo.

Como resultado del procedimiento un sujeto de 31 años fue trasladado para su correcta identificación y el segundo involucrado fue detenido y derivado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, quedando a disposición de las autoridades competentes.

Un reclamo recurrente

Cabe destacar que no es la primera vez que se registran incidentes de esta naturaleza en dicha esquina.

Los vecinos de la zona y quienes circulan diariamente por allí han manifestado en diversas ocasiones su malestar por la falta de orden y la agresividad que a veces muestran quienes realizan esta actividad de manera informal.

Sin dudas no son todos, pero este tipo de hechos deben evitarse.

Crédito: 03442