lunes 16 febrero 2026

Camión despistó y volcó en ruta 12: el conductor fue hospitalizado

El siniestro ocurrió a las 7 en el cruce de las rutas 12 y 16. El conductor fue trasladado al Hospital de Gualeguay tras el impacto.

Un camión despistó y volcó en Ruta 12 este lunes a las 7, en la intersección con la Ruta 16, y su conductor fue derivado al Hospital de Gualeguay para recibir atención médica, según se informó oficialmente.

Una dotación de bomberos se constituyó en el lugar tras recibir el aviso sobre el siniestro vial ocurrido en el cruce de ambas rutas. Por causas que se tratarán de establecer, el vehículo de carga perdió el control, salió de la calzada y terminó volcado.

Camión despistó y volcó en ruta 12- Bomberos Voluntarios

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal de emergencias, que luego dispuso su traslado al nosocomio de Gualeguay para una mejor evaluación. (Elonce)

