Concepción del Uruguay: Se desarrolló el juicio abreviado contra uno de los homicidas de Pablo Bedogni

Tuvo lugar este viernes por la mañana la audiencia de juicio abreviado contra Jonatan David Coloca (39) uno de los dos homicidas de Pablo Bedogni. Hecho ocurrido en la madrugada del 5 de septiembre del 2024.

La audiencia se realizó en el 4 piso de los Tribunales de Concepción del Uruguay, presidida por el vocal de Cámara, doctor Ruben Chaia.

Estuvieron presentes la fiscal del caso, doctora María José Labalta, la defensora del acusado, doctora Valeria Irel y el imputado, quien reconoció voluntariamente su participación en el cobarde crimen.

La pena acordada fue de 15 años, cuya sentencia final será leída el martes 24, destacándose que por el hecho está detenido el coautor del crimen, Eric Javier Stegeman (37), que es representado por el doctor Félix Pérez.

Coloca aceptó llegar a acuerdo abreviado, en tanto que Stegeman se negó por lo que deberá afrontar un juicio por Jurado Popular, pudiendo recibir una pena de hasta 25 años de prisión.

Crédito: 03442