Autovía Artigas: Una pareja despistó y volcó. El auto quedó dado vuelta

Un siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en la Autovía 14 en Concordia, donde un automóvil despistó y volcó. No hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:20, a la altura del kilómetro 278, cuando personal de la Comisaría Colonia Ayuí intervino tras ser alertado sobre el incidente.

Por causas que se investigan, un Peugeot 206 gris que circulaba en sentido sur–norte perdió el control luego de morder la banquina, salió hacia la zona de pasto y terminó volcando.

El vehículo era conducido por un hombre de 64 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad.

A pesar de la mecánica del siniestro, ambos ocupantes resultaron ilesos. Solo se registraron daños materiales en el rodado. Ahora