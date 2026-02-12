Dpto. Colón: Automovilista lesionado tras colisionar contra camión

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este jueves, se registró un siniestro vial a la altura del kilómetro 33 de la Ruta Provincial 130, escenario de una colisión que involucró a un transporte de cargas y a un vehículo particular.

Por razones que se tratan de establecer, el incidente se produjo entre un camión Mercedes Benz L 1114/42, de color amarillo, con acoplado, y un automóvil Volkswagen Vento.

El transporte pesado era guiado por un ciudadano de 63 años, mientras que en el rodado de menor porte se desplazaba un hombre de 59 años. Como consecuencia del impacto, este último debió ser asistido de urgencia por los servicios de salud y trasladado en ambulancia hacia el nosocomio más cercano, con lesiones de carácter leves.

