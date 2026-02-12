Concepción del Uruguay: Una mujer fue detenida tras ingresar a robar en obras en construcción

Según se confirmó a Génesis24, en un efectivo despliegue realizado esta tarde, personal del Comando Radioeléctrico logró aprehender a una mujer que había ingresado ilegalmente a una propiedad privada en la zona céntrica de la ciudad.

Cerca de las 17:30 horas, los efectivos fueron alertados por un llamado a la Sala de Comando sobre la presencia de personas extrañas en una obra en construcción ubicada en calle Güemes, entre 9 de Julio y San Martín.

Al arribar el patrullero, una persona logró darse a la fuga, pero la rápida reacción de los uniformados permitió cercar la zona. Con la colaboración de un vecino lindante, los agentes ingresaron al inmueble y localizaron en su interior a una mujer de 29 años, quien fue inmediatamente reducida.

El propietario de la obra se hizo presente en el lugar y constató que los ingresos habían sido violentados. Según detalló, una de las aberturas se encontraba asegurada con chapas clavadas desde el interior, las cuales fueron halladas desprendidas para permitir el ingreso. Afortunadamente, en una primera revisión, no se registraron faltantes de materiales o herramientas.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, dispuso la intervención del personal de Minoridad para el traslado de la aprehendida a la Jefatura Departamental. Tras ser correctamente identificada, la mujer recuperó la libertad, quedando formalmente supeditada a la causa por el delito de Violación de Domicilio en flagrancia.

