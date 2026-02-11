Secuestraron miles de dólares en Ruta 12 y detuvieron a dos personas tras estafa en Gualeguaychú

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú. En el control caminero incautaron un auto, tres teléfonos, efectivo en pesos y dólares, alhajas y documentación vinculada a la causa. Los sospechosos fueron trasladados a La Paz.