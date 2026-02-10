Caseros: Vencimientos de febrero en caja municipal

Hasta este martes 10 de febrero se encuentran al cobro en Caja Municipal el Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, el Plan de Pavimentación de calles, los Terrenos de Viviendas Municipales, y la Tasa General Inmobiliaria (TGI) (1° Anticipo).

En relación a la TGI, también existe la opción de Pago Único Anual cuyo vencimiento operará el 27 de febrero de 2026. Este Pago Anual aplica según el artículo 7º de la Ordenanza Impositiva Nº427, según el cual los Contribuyentes que opten por el mismo gozarán de un descuento del 20% sobre el total de la Tasa calculada.

Por otra parte, se informa que, según el Artículo 8°, los contribuyentes que perciben una jubilación mínima, poseedores de una sola partida como vivienda particular, y que no puedan cumplir con el pago de la TGI (siempre que la misma supere ocho veces la tasa mínima), pueden presentarse ante el HCD para considerar una quita o condonación de su deuda, supeditado a las condiciones socioeconómicas (no se aplica a terrenos baldíos).

PAGO DE LA TGI POR HOME BANKING

Se recuerda a la comunidad que se encuentra habilitado el pago electrónico de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) a través de Home Banking o cajero automático. Para abonar la TGI por este medio el contribuyente deberá:

– Ingresar al Home Banking de cualquier banco perteneciente a Red Link.

– Dirigirse a la sección Pagos.

– Nuevo Servicio.

– En Empresa, buscar: “Entre Ríos – Municipalidad de Caseros”.

– En Código de Pago, ingresar su número de contribuyente completando con ceros a la izquierda hasta llegar a 15 dígitos. Por ejemplo, si usted paga la Tasa con el número 456, deberá poner “000000000000456”.

– Ingresar el segundo factor si está activado (token, código sms o tarjeta de coordenadas).

– Confirme los datos e importe y realice el pago.

Una vez realizado este proceso, los siguientes períodos de la TGI aparecerán automáticamente en su agenda de pagos.

Es importante aclarar que el pago por este medio sólo puede realizarse por el período actual, y exclusivamente hasta la fecha de vencimiento.

