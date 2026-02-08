Concepción del Uruguay: Una ciclista chocó contra la puerta abierta de un auto y sufrió lesiones graves

Una ciclista de 19 años sufrió lesiones graves tras un choque ocurrido en la noche de este sábado en calle Urquiza de Concepción del Uruguay, cuando impactó contra la puerta abierta de un automóvil. La joven fue trasladada al hospital y se constató que presentaba una fractura.

El siniestro se registró pasadas las 20 en calle Urquiza, entre Teniente Gutiérrez y San Martín. Según las primeras actuaciones, un auto Peugeot 208 conducido por una mujer de 67 años se encontraba realizando maniobras para estacionar cuando, al abrir la puerta del vehículo, fue impactada por una ciclista de 19 años que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del choque, la joven cayó al asfalto y sufrió lesiones que luego fueron diagnosticadas como de carácter grave, entre ellas una fractura de tibia.

Fue asistida por personal de emergencias y trasladada en ambulancia al hospital local para su atención médica, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del hecho. (Ahora)