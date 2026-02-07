Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Personal de la Prefectura Naval Argentina rescató a cuatro personas tras el vuelco de la embarcación en la que navegaban sobre las aguas del río Uruguay, en inmediaciones de la localidad entrerriana de Colón.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 215, en cercanías de la Punta Norte – Islas de Hornos, cuando se recibió un aviso a la línea de Emergencias Náuticas 106, alertando sobre una embarcación con personas a bordo que había sufrido un vuelco próximo al canal de navegación.

Ante la situación, se desplegó de manera inmediata un operativo de búsqueda y rescate, con medios fluviales y terrestres hacia la zona. Al arribar al lugar, los integrantes de la Autoridad Marítima nacional constataron que se trataba de un bote motor en posición de vuelta campana, logrando rescatar de las aguas a cuatro tripulantes, tres de nacionalidad uruguaya y uno argentino, quienes se encontraban en aparente buen estado de salud.

Posteriormente, se hizo presente personal de la Prefectura Nacional Naval de Paysandú, perteneciente a la República Oriental del Uruguay, quienes realizaron el traslado de las personas hacia la costa uruguaya para que recibieran atención médica.

Asimismo, se procedió a la extracción y traslado de la embarcación, de bandera uruguaya, sin detectar manchas de hidrocarburos ni otros elementos contaminantes en el área, descartando riesgos para el ambiente.

