Fatal triple choque en ruta entrerriana

De acuerdo a la información confirmada hasta el momento, el siniestro consistió en una colisión fronto lateral entre dos camiones.

Uno de los vehículos de gran porte circulaba de Sur a Norte transportando pollos desde San José hacia la ciudad de La Paz, mientras que el otro, un camión cerealero, lo hacía en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión que trasladaba pollos perdió la vida en el lugar.

En tanto, el chofer del camión cerealero resultó con lesiones leves y recibió asistencia médica.

Detrás del camión cerealero circulaba un automóvil Fiat Palio, cuyo conductor no logró evitar el choque e impactó contra la parte trasera del vehículo de gran porte.

Afortunadamente, el ocupante del rodado menor se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del fatal siniestro trabajó personal policial del Puesto de Control Vial de Federal, llevando adelante las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y peritajes correspondientes.

Con este nuevo hecho, ya son 27 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en las rutas de la provincia de Entre Ríos en lo que va del año.