Agustín Ratto fue elegido el deportista uruguayense del año

El palista Agustín Ratto resultó elegido como Deportista del Año de Concepción del Uruguay, durante una nueva edición de la Fiesta del Deporte Uruguayense. Agustín Ratto fue subcampeón mundial de maratón de canotaje en Hungría en la categoría Sub23, campeón entrerriano de canotaje, tercer puesto en la regata internacional del Río Negro, y con podios en los campeonatos Argentino en las diferentes categorías
La revelación deportiva femenina fue Santina Cherot, la jugadora de básquet que obtuvo el 5° puesto con la Selección Argentina U-15 y campeona invicta sudamericana con la Selección U16. En tanto que la revelación deportiva masculina fue para el atleta Nicolás Cousillas, que se destacó en salto en largo, con un bronce sudamericano en Paraguay y fue campeón nacional U20 en Rosario entre otros grandes logros obtenidos durante el año pasado.
El evento, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Histórica y el Círculo de Periodistas Deportivos, se llevó a cabo en plaza Ramírez ante un gran marco de público en la ceremonia que destacó los logros obtenidos por deportistas locales en más de 35 disciplinas federadas, tanto individuales como colectivas. Asimismo, se entregaron distinciones especiales a clubes y deportistas.
El intendente José Lauritto destacó el valor histórico y simbólico de la Fiesta del Deporte, recordando sus orígenes en 1974 y rindiendo homenaje a quienes la hicieron posible. En ese marco, evocó a los impulsores iniciales y tuvo un reconocimiento especial para Mito Mir, recientemente fallecido: “Esta fiesta nació un 6 de enero de 1974 cuando Ricardo Sáenz Valiente desde el Diario La Calle tomó la decisión de premiar al deporte y a sus deportistas”, y subrayó que se trata de “un reconocimiento anual a los deportistas, pero también a las instituciones de Concepción del Uruguay, a los dirigentes voluntarios, a los técnicos y colaboradores que hacen que el deporte esté de pie y nos represente dentro y fuera de la ciudad”. En ese sentido, expresó una sola palabra como síntesis del agradecimiento: “Esto pretende decirles una sola expresión: gracias”.
Lauritto repasó luego las políticas públicas municipales vinculadas al deporte y remarcó el esfuerzo sostenido para mantenerlas activas. “Nos ha costado mucho conformar los programas municipales y vamos a intentar continuar con los que tenemos en marcha”, afirmó, mencionando el apoyo a pilotos del automovilismo, a instituciones que compiten a nivel nacional, las becas deportivas para el alto y mediano rendimiento, el deporte adaptado y los programas para adultos mayores. También resaltó iniciativas recientes como el Programa Municipal Activa y el de Infraestructura Deportiva, señalando que “esto lo vamos a estimular este año” y apelando al acompañamiento del Concejo Deliberante.
Finalmente, el intendente se refirió a los desafíos en materia de infraestructura deportiva, desde la finalización de la tercera cancha de hockey hasta la necesidad de avanzar en deportes urbanos, el mantenimiento del autódromo, la pista de atletismo y otros espacios emblemáticos. “Sobra entusiasmo y falta dinero, pero eso no significa que nos entreguemos”, sostuvo. Al cerrar, puso el foco en los deportistas distinguidos y en el sentido profundo del encuentro: “Acá está el deporte de Concepción del Uruguay”, dijo, reconociendo que puede haber injusticias en las valoraciones, pero remarcando que “ el sentido de este encuentro, es premiar de cada deporte a quienes se han destacado, pero entendemos que muchos quisieran estar aquí y que ellos, son tan deportistas como quienes hoy sí están acá, por eso yo quiero decirles que lleven el orgullo de ser los embajadores de cada deporte”. Como anhelo personal, anticipó que “el año que viene queremos que todos los periodistas deportivos de Concepción de Uruguay iluminen esa mesa que permita tener una fiesta del deporte que nos nuclee aún más fuerte”.
Todos los ganadores
Ajedrez: Santiago Scatolaro
Atletismo: Nicolás Cousillas
Automovilismo: Agustín Fullini
Bochas: Milagros Pereyra
Boxeo: Alan Guanes
Canotaje: Agustín Ratto
Ciclismo de pista y ruta: Santiago Martínez
Equitación: Maitena Ladaga
Fútbol: Nazareno Monzón
Básquetbol: Santina Cherot
Futbol americano: Néstor Martínez
Gimnasia Artística: Olivia Tosso
Golf: Federico Arca
Handball: Juan Ignacio Guy
Jockey sobre césped: Maximo Carletti
Judo: Nahiara Romero
Karting: Uriel Rodriguez
Kick Boxing: Iván Johnston
Levantamiento de pesas olímpica: Luciana Chiappella
Lucha Olímpica: Jonathan Bourlot
Motociclismo: Joaquín Cáceres
Mountainbike: Mario Schreiner
Natación: Vicente Etcheverry
Patin Artístico: Camila García
Padel: Franco Montañana
Pelota paleta: Ignacio Montiel
Pesca deportiva: Bruno Brun
Rugby: Felipe Di Mario
Taekwondo: Tomás Pérez
Tenis: Gael Villarraza Turó y Emilia Delladedova
Running: Guillermo Rodriguez
Triatlón y duatlón: Karen Zagurski
Voley: Alessia Zanier
Vela: Guillermo Miguel Navarro
Distinciones especiales:
Canotaje: María Magdalena Garro
Atletismo Paralímpico: Brisa Roldán
Tiro Deportivo: Sebastián Cossani
Turf: Maximiliano Aserito Rodríguez
Fútbol Nacional: Nicolás Retamar y Milagros Guardia
Menciones especiales:
Newcom: Hugo Miguel Guglielmino y Mirta Natividad Marino
Tejo: Héctor Mazzarello, Gabriela Svitcoy y Dante Metrailler
Natación: Emma Giqueaux
Artes Marciales: Cecilia Barreto
Revelación juvenil femenina: Santina Cherot
Revelación juvenil masculina: Nicolás Cousillas
Deportista del año: Agustín Ratto