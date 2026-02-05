Agustín Ratto fue elegido el deportista uruguayense del año

El palista Agustín Ratto resultó elegido como Deportista del Año de Concepción del Uruguay, durante una nueva edición de la Fiesta del Deporte Uruguayense. Agustín Ratto fue subcampeón mundial de maratón de canotaje en Hungría en la categoría Sub23, campeón entrerriano de canotaje, tercer puesto en la regata internacional del Río Negro, y con podios en los campeonatos Argentino en las diferentes categorías

La revelación deportiva femenina fue Santina Cherot, la jugadora de básquet que obtuvo el 5° puesto con la Selección Argentina U-15 y campeona invicta sudamericana con la Selección U16. En tanto que la revelación deportiva masculina fue para el atleta Nicolás Cousillas, que se destacó en salto en largo, con un bronce sudamericano en Paraguay y fue campeón nacional U20 en Rosario entre otros grandes logros obtenidos durante el año pasado.

El evento, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Histórica y el Círculo de Periodistas Deportivos, se llevó a cabo en plaza Ramírez ante un gran marco de público en la ceremonia que destacó los logros obtenidos por deportistas locales en más de 35 disciplinas federadas, tanto individuales como colectivas. Asimismo, se entregaron distinciones especiales a clubes y deportistas.

El intendente José Lauritto destacó el valor histórico y simbólico de la Fiesta del Deporte, recordando sus orígenes en 1974 y rindiendo homenaje a quienes la hicieron posible. En ese marco, evocó a los impulsores iniciales y tuvo un reconocimiento especial para Mito Mir, recientemente fallecido: “Esta fiesta nació un 6 de enero de 1974 cuando Ricardo Sáenz Valiente desde el Diario La Calle tomó la decisión de premiar al deporte y a sus deportistas”, y subrayó que se trata de “un reconocimiento anual a los deportistas, pero también a las instituciones de Concepción del Uruguay, a los dirigentes voluntarios, a los técnicos y colaboradores que hacen que el deporte esté de pie y nos represente dentro y fuera de la ciudad”. En ese sentido, expresó una sola palabra como síntesis del agradecimiento: “Esto pretende decirles una sola expresión: gracias”.

Lauritto repasó luego las políticas públicas municipales vinculadas al deporte y remarcó el esfuerzo sostenido para mantenerlas activas. “Nos ha costado mucho conformar los programas municipales y vamos a intentar continuar con los que tenemos en marcha”, afirmó, mencionando el apoyo a pilotos del automovilismo, a instituciones que compiten a nivel nacional, las becas deportivas para el alto y mediano rendimiento, el deporte adaptado y los programas para adultos mayores. También resaltó iniciativas recientes como el Programa Municipal Activa y el de Infraestructura Deportiva, señalando que “esto lo vamos a estimular este año” y apelando al acompañamiento del Concejo Deliberante.

Finalmente, el intendente se refirió a los desafíos en materia de infraestructura deportiva, desde la finalización de la tercera cancha de hockey hasta la necesidad de avanzar en deportes urbanos, el mantenimiento del autódromo, la pista de atletismo y otros espacios emblemáticos. “Sobra entusiasmo y falta dinero, pero eso no significa que nos entreguemos”, sostuvo. Al cerrar, puso el foco en los deportistas distinguidos y en el sentido profundo del encuentro: “Acá está el deporte de Concepción del Uruguay”, dijo, reconociendo que puede haber injusticias en las valoraciones, pero remarcando que “ el sentido de este encuentro, es premiar de cada deporte a quienes se han destacado, pero entendemos que muchos quisieran estar aquí y que ellos, son tan deportistas como quienes hoy sí están acá, por eso yo quiero decirles que lleven el orgullo de ser los embajadores de cada deporte”. Como anhelo personal, anticipó que “el año que viene queremos que todos los periodistas deportivos de Concepción de Uruguay iluminen esa mesa que permita tener una fiesta del deporte que nos nuclee aún más fuerte”.

Todos los ganadores

Ajedrez: Santiago Scatolaro

Atletismo: Nicolás Cousillas

Automovilismo: Agustín Fullini

Bochas: Milagros Pereyra

Boxeo: Alan Guanes

Canotaje: Agustín Ratto

Ciclismo de pista y ruta: Santiago Martínez

Equitación: Maitena Ladaga

Fútbol: Nazareno Monzón

Básquetbol: Santina Cherot

Futbol americano: Néstor Martínez

Gimnasia Artística: Olivia Tosso

Golf: Federico Arca

Handball: Juan Ignacio Guy

Jockey sobre césped: Maximo Carletti

Judo: Nahiara Romero

Karting: Uriel Rodriguez

Kick Boxing: Iván Johnston

Levantamiento de pesas olímpica: Luciana Chiappella

Lucha Olímpica: Jonathan Bourlot

Motociclismo: Joaquín Cáceres

Mountainbike: Mario Schreiner

Natación: Vicente Etcheverry

Patin Artístico: Camila García

Padel: Franco Montañana

Pelota paleta: Ignacio Montiel

Pesca deportiva: Bruno Brun

Rugby: Felipe Di Mario

Taekwondo: Tomás Pérez

Tenis: Gael Villarraza Turó y Emilia Delladedova

Running: Guillermo Rodriguez

Triatlón y duatlón: Karen Zagurski

Voley: Alessia Zanier

Vela: Guillermo Miguel Navarro

Distinciones especiales:

Canotaje: María Magdalena Garro

Atletismo Paralímpico: Brisa Roldán

Tiro Deportivo: Sebastián Cossani

Turf: Maximiliano Aserito Rodríguez

Fútbol Nacional: Nicolás Retamar y Milagros Guardia

Menciones especiales:

Newcom: Hugo Miguel Guglielmino y Mirta Natividad Marino

Tejo: Héctor Mazzarello, Gabriela Svitcoy y Dante Metrailler

Natación: Emma Giqueaux

Artes Marciales: Cecilia Barreto

Revelación juvenil femenina: Santina Cherot

Revelación juvenil masculina: Nicolás Cousillas

Deportista del año: Agustín Ratto

