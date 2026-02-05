El senador Oliva gestionó alternativas habitacionales junto municipios del departamento Uruguay

El senador provincial Martín Oliva mantuvo un encuentro de trabajo en la sede del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) con su presidente, Manuel Schönhals, y el vocal José Antonio Artusi, con el objetivo de analizar alternativas para avanzar en soluciones habitacionales para distintas localidades del departamento Uruguay.

De la reunión participaron los intendentes de San Justo, Fernando Viganoni; de Villa Mantero, Hernán Niz; y de Caseros, Oscar Francou, junto al secretario de Gobierno de Caseros, Lucas Trovalesi, y el concejal Franco Ferrari.

Se abordó la situación de licitaciones de viviendas correspondientes al año 2023 que el IAPV dejó sin efecto el año pasado, particularmente en aquellos casos en los que los municipios ya habían cedido terrenos al organismo provincial para la ejecución de los planes habitacionales.

En ese marco, se acordó gestionar la restitución de esos lotes a los municipios, para que vuelvan a ser de titularidad de los gobiernos locales y así poder evaluar nuevas alternativas que permitan avanzar con proyectos de vivienda.

Las autoridades del IAPV presentaron distintas opciones, entre ellas una línea de créditos destinada a municipios, orientada a financiar o cofinanciar la construcción de nuevas soluciones habitacionales, como planes municipales de viviendas.

Asimismo, se analizó otra alternativa de financiamiento a través del IAPV para que los municipios puedan dotar de infraestructura y servicios básicos a terrenos que actualmente no reúnen las condiciones necesarias para su desarrollo habitacional.

“El acceso a la vivienda propia es un derecho fundamental y una de las principales demandas de nuestras comunidades”, afirmó Oliva y subrayó que “el Estado tiene la responsabilidad indelegable de intervenir y generar las condiciones necesarias para que más familias puedan cumplir el sueño de su casa propia”.

En ese sentido, el senador uruguayense destacó la importancia del trabajo articulado y sostuvo que “cuando la provincia y los municipios trabajan de manera conjunta, se pueden encontrar alternativas realistas y eficientes, aún en contextos complejos, para no frenar políticas públicas tan sensibles como las habitacionales”.

Finalmente, afirmó que “defender la vivienda es defender la dignidad, el arraigo y el futuro de nuestras localidades”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

