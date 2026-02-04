Hallaron un auto incendiado en zona rural en el que habría una persona fallecida

Durante este martes en horas de la noche, se registró un lamentable suceso en la zona rural en cercanías de Cerrito (Dpto. Paraná), donde personal policial localizó un vehículo totalmente incendiado.
Extraoficialmente se supo que se hallaba en el interior del rodado el cuerpo sin vida de una persona.
Efectivos de la comunidad cerritense y equipos de la Policía Científica y de servicios de emergencia, trabajaron intensamente en el lugar realizando las pericias correspondientes.
La investigación continúa para determinar las causas del hecho, a cargo del grupo de la División Homicidios de la Jefatura Departamental Paraná, que dirige el Crio. Principal Miguel Delavalle.
El Observador