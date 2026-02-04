Se reabren las inscripciones en la Escuela de Oficios «Héroes de Malvinas»

Con la llegada de un nuevo año cargado de proyectos, la Municipalidad habilita una segunda instancia para sumarse a las formaciones gratuitas 2026. Tras el éxito de la primera convocatoria, los cupos son limitados.
El inicio de un ciclo siempre trae consigo el deseo de superación y nuevos desafíos. En este contexto, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, mediante la Dirección de Educación, anunció que este lunes 2 de febrero se reabren las puertas de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “Héroes de Malvinas” para recibir a nuevos integrantes de su comunidad educativa.
Luego de una primera semana récord, donde más de 480 personas iniciaron su camino y 230 ya confirmaron su lugar, esta nueva etapa busca responder a la alta demanda de los vecinos y vecinas que desean adquirir herramientas para el mundo del trabajo.
Formación con salida laboral
La propuesta educativa para este 2026 se centra en seis trayectos estratégicos que combinan teoría y práctica intensiva:
Albañilería
Confeccionista a Medida
Electricista Domiciliario
Marroquinería y Tapizado
Restauración de Muebles
Soldador Básico
¿Cómo ser parte de la Escuela de Oficios?
Para sumarse a este nuevo año de formación, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos y requisitos:
Tener 16 años cumplidos y primaria completa. Presentar fotocopia de DNI, constancia de CUIL y certificado de estudios.
Preinscripción: Completar el formulario online en el sitio oficial www.arteyoficios.com
Confirmación: Asistir de manera presencial (Fray Mocho 665) con la documentación para asegurar el banco. Horario: de lunes a viernes 7 a 12 horas, desde el lunes 2 de febrero hasta completar los cupos.
La institución señala que los cupos son limitados y se completan por orden de llegada. Formar parte de la «Héroes de Malvinas» es más que aprender un oficio; es integrarse a una red de contención y profesionalismo que busca transformar el perfil productivo de la ciudad.