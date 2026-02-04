Se reabren las inscripciones en la Escuela de Oficios «Héroes de Malvinas»

Con la llegada de un nuevo año cargado de proyectos, la Municipalidad habilita una segunda instancia para sumarse a las formaciones gratuitas 2026. Tras el éxito de la primera convocatoria, los cupos son limitados.

El inicio de un ciclo siempre trae consigo el deseo de superación y nuevos desafíos. En este contexto, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, mediante la Dirección de Educación, anunció que este lunes 2 de febrero se reabren las puertas de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “Héroes de Malvinas” para recibir a nuevos integrantes de su comunidad educativa.

Luego de una primera semana récord, donde más de 480 personas iniciaron su camino y 230 ya confirmaron su lugar, esta nueva etapa busca responder a la alta demanda de los vecinos y vecinas que desean adquirir herramientas para el mundo del trabajo.

Formación con salida laboral

La propuesta educativa para este 2026 se centra en seis trayectos estratégicos que combinan teoría y práctica intensiva:

Albañilería

Confeccionista a Medida

Electricista Domiciliario

Marroquinería y Tapizado

Restauración de Muebles

Soldador Básico

¿Cómo ser parte de la Escuela de Oficios?

Para sumarse a este nuevo año de formación, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos y requisitos:

Tener 16 años cumplidos y primaria completa. Presentar fotocopia de DNI, constancia de CUIL y certificado de estudios.

Preinscripción: Completar el formulario online en el sitio oficial www.arteyoficios.com

Confirmación: Asistir de manera presencial (Fray Mocho 665) con la documentación para asegurar el banco. Horario: de lunes a viernes 7 a 12 horas, desde el lunes 2 de febrero hasta completar los cupos.

La institución señala que los cupos son limitados y se completan por orden de llegada. Formar parte de la «Héroes de Malvinas» es más que aprender un oficio; es integrarse a una red de contención y profesionalismo que busca transformar el perfil productivo de la ciudad.

