miércoles 4 febrero 2026

Se reabren las inscripciones en la Escuela de Oficios «Héroes de Malvinas»

Con la llegada de un nuevo año cargado de proyectos, la Municipalidad habilita una segunda instancia para sumarse a las formaciones gratuitas 2026. Tras el éxito de la primera convocatoria, los cupos son limitados.

El inicio de un ciclo siempre trae consigo el deseo de superación y nuevos desafíos. En este contexto, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, mediante la Dirección de Educación, anunció que este lunes 2 de febrero se reabren las puertas de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “Héroes de Malvinas” para recibir a nuevos integrantes de su comunidad educativa.

Luego de una primera semana récord, donde más de 480 personas iniciaron su camino y 230 ya confirmaron su lugar, esta nueva etapa busca responder a la alta demanda de los vecinos y vecinas que desean adquirir herramientas para el mundo del trabajo.

 

Formación con salida laboral

La propuesta educativa para este 2026 se centra en seis trayectos estratégicos que combinan teoría y práctica intensiva:

Albañilería

Confeccionista a Medida

Electricista Domiciliario

Marroquinería y Tapizado

Restauración de Muebles

Soldador Básico

¿Cómo ser parte de la Escuela de Oficios?

Para sumarse a este nuevo año de formación, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos y requisitos:

Tener 16 años cumplidos y primaria completa. Presentar fotocopia de DNI, constancia de CUIL y certificado de estudios.

Preinscripción: Completar el formulario online en el sitio oficial www.arteyoficios.com

Confirmación: Asistir de manera presencial (Fray Mocho 665) con la documentación para asegurar el banco. Horario: de lunes a viernes 7 a 12 horas, desde el lunes 2 de febrero hasta completar los cupos.

La institución señala que los cupos son limitados y se completan por orden de llegada. Formar parte de la «Héroes de Malvinas» es más que aprender un oficio; es integrarse a una red de contención y profesionalismo que busca transformar el perfil productivo de la ciudad.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991