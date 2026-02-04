Prevén lluvias por debajo de lo normal hasta final de marzo

En la zona núcleo, por estos días los productores se levantan cada día mirando su celular a ver si las plataformas que anticipan las condiciones climáticas pronostican alguna lluvia que levante el perfil de una campaña gruesa que había arrancado para ser récord y que hoy está bajo un signo de interrogación, por la sequía luego de un enero muy deficitario.Las tormentas pasan, el agua no cae y cada día son más los lotes tanto de soja como de maíz que empeoran su condición, debido a un escenario marcado también por calores que no son anormales en esta época del año, pero que lógicamente elevan el estrés de cultivos que no tienen buenas reservas hídricas.

El problema es que tampoco a mediano plazo son halagüeñas las noticias: el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una proyección hasta abril que mantendrá la tónica vista hasta ahora en el verano, de lluvias escasas y temperaturas por encima de lo normal.

De acuerdo con el SMN, en el trimestre febrero-marzo-abril se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:

(SN) Superior a la normal en la región del NOA

(N) Normal en la región del Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, región de Cuyo y sur de Patagonia.

(N-IN) Normal o Inferior a la Normal en Buenos Aires, La Pampa y el centro y norte de Patagonia.

Es decir, por ejemplo, que gran parte del centro bonaerense que ya sufre sequía tras haberse visto impactado por las inundaciones, estaría en zona de lluvias por debajo de lo normal.

Por otro lado, el SMN detalla que se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media:

(SN) Superior a la normal sobre la región del Litoral, provincias del norte y noroeste del país, región de Cuyo, Córdoba y Santa Fe.

(N-SN) Normal o superior a la normal sobre el norte de Buenos Aires, La Pampa y oeste de Patagonia.

(N) Normal sobre el sur de Buenos Aires y hacia el este y sur de Patagonia