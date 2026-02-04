Colón: Detuvieron a dos delincuentes por diversos hechos

Según pudo saber Génesis24, minutos antes del mediodía de este martes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue comisionado a inmediaciones de Bv. González y Río Iguazú, de Colón, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un masculino ofreciendo una computadora en la vía pública.

Al constituirse en el lugar, y luego de recorrer la zona se localizó en las cercanías al sujeto interesado, un residente mayor de edad a quien se procedió a demorar para ser debidamente identificado, no constatándose en esos momentos elementos de interés en su poder al momento del control.

Paralelamente a dicho procedimiento, una mujer mayor de edad se presentó en Sede Policial comunicando la sustracción de una Notebook marca Acer desde el interior de su domicilio ubicado en Calle Leguizamón al 600.

En virtud a ello, y tras realizar tareas investigativas, se logró establecer que el elemento denunciado habría sido comercializado momentos antes a un tercero en la zona, coincidiendo la descripción de quien vendió el efecto, con la del sujeto que se tenía demorado.

Hallándose el individuo en Dependencia Policial, este adoptó una actitud agresiva, profiriendo amenazas de muerte hacia el personal actuante.

Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el Secuestro del ordenador portátil para su restitución a la damnificada, y en cuanto al sujeto se procediera a su Aprehensión por los Delitos de Hurto y Amenazas en Flagrancia, quedando alojado a su disposición.

APREHENDIDO POR HURTO EN FLAGRANCIA

Por otro lado, en horas de la tarde, personal policial del Comando Radioeléctrico de Colón, tomó conocimiento de un hecho delictual ocurrido en un comercio del rubro Supermercado, ubicado en Bv. Güemes y Moreno, donde un sujeto habría sustraído mercadería para luego darse a la fuga.

El hecho habría sido advertido por un funcionario policial perteneciente a Jefatura Departamental Colon, quien al perpetrarse el ilícito se encontraba franco de servicio y fue alertado por el propietario del comercio.

Tras un seguimiento controlado, se logró la aprehensión del individuo de 29 años, en la intersección de Calles Castelli y Reibel, constatándose asimismo que llevaba consigo el producto presuntamente sustraído del local.

Anoticiada la Fiscalía de turno, se dispuso el Secuestro de la mercadería y su devolución al damnificado, como así también el traslado del malviviente a Sede Policial, donde quedó alojado a su disposición por el Delito de Hurto en Flagrancia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

