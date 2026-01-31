Concepción del Uruguay: La EET Nº 3 Marsiglia avanza con la mudanza para iniciar el ciclo lectivo en su nuevo edificio

La escuela, que hasta el momento funcionaba en la intersección de avenida Paysandú y Etcheverry, inició este jueves el traslado de sus actividades al flamante inmueble ubicado en Villa Las Lomas Sur, en Congreso de los Pueblos Libres 2854, un espacio especialmente diseñado para el desarrollo de la educación técnica profesional.

El jefe de talleres de la institución, profesor Jorge Isgleas, explicó que la mudanza contempla el traslado de mobiliario, además de máquinas, equipos, instrumentos y herramientas necesarios para el dictado de las distintas propuestas formativas.

El operativo se lleva adelante con el trabajo conjunto de personal docente y no docente, familias, y cuenta además con el acompañamiento del municipio, el Ejército y empresas de la ciudad que colaboran con el transporte. En ese marco, Isgleas señaló que a mediados de diciembre durante la tarde-noche, se realizó una prueba integral del sistema de iluminación en todos los espacios del edificio.

Asimismo, recordó que la institución nació a comienzos de la década del 90 como el Centro de Formación Profesional Nº 1, se transformó en Escuela de Educación Técnica Nº 3 con Anexo Formación Profesional en 2009 y adoptó el nombre Dr. Miguel Ángel Marsiglia en 2016. Hasta este traslado, la comunidad educativa desarrollaba sus actividades en un edificio que anteriormente pertenecía a una antigua escuela de aprendices de la Nación, construido en 1943. «Hoy, con mucha satisfacción y orgullo, estamos en el nuevo edificio», destacó.

Finalmente, el docente señaló que en la EET Nº 3 se dicta en el nivel secundario de la modalidad técnico profesional la carrera Técnico en Automotores, a partir de este año está planificado que se sume la carrera de Técnico en Programación además de los cursos de Formación Profesional: Mecánico en Sistemas de Encendido y Alimentación, Electricista del Automotor, Mecánico en Electromovilidad, Mecánico Electrónico del Automotor e Instalador de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables, fortaleciendo la oferta educativa y ampliando las oportunidades de formación para jóvenes y adultos de la región.