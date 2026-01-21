Autoridades de Salud abordaron situaciones laborales con dirigentes de la ATE

En este sentido, Blanzaco señaló: «Es importante definir ejes prioritarios de trabajo para abordarlos paulatinamente en el marco de una agenda conjunta, teniendo como objetivo final brindar un servicio de mejor calidad para la comunidad».

Allí, el secretario general de la ATE, Oscar Muntes, sostuvo que son múltiples las inquietudes que actualmente se evidencian por parte de los agentes, pero que se presenta como «urgente la necesidad de retomar la paritaria sectorial de salud». En esa línea agregó: «Hay situaciones complejas a resolver y revisar en todos los sectores, como las condiciones laborales, suplencias, falta de personal e insumos, la situación crítica de salud mental y las aperturas de centros de salud los días sábados».

La instancia, en la que también intervinieron secretarios de las seccionales departamentales, fue propicia para hacer alusión a otros requerimientos a revisar en la provincia, como el abordaje y atención en salud mental para los trabajadores, arancelamiento hospitalario, instancias de capacitación, perspectiva de género y el funcionamiento de las comisiones de suplentes.

Al finalizar el encuentro, Muntes valoró: «Resaltamos la predisposición del ministro y su equipo para intercambiar y escuchar la problemática de los trabajadores de toda la provincia, no solo de la capital entrerriana. Pudimos plantear temas comunes, y uno central es la urgente necesidad de retomar la paritaria sectorial de salud porque, aunque no se solucione todo de inmediato, va a ordenar la agenda de trabajo. Valoramos la predisposición, pero ahora es necesario que esa voluntad tenga contenido y se traduzca en respuestas concretas», referenció.

Cabe señalar que se prevé realizar nuevos encuentros, con comisiones de trabajo conforme a los diferentes ejes planteados.