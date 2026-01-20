Amenazas por una presunta deuda por droga terminaron con allanamientos y dos detenidos

Concordia: El pasado sábado 16 de enero, un sujeto radicó una denuncia en la Comisaría Cuarta en la que manifestó que se había dirigido a un domicilio cercano a su vivienda con el fin de comprar estupefacientes.

Al no contar con dinero suficiente para pagar, el vendedor le habría entregado la droga bajo el acuerdo de que le abonaría luego la suma de $20.000, según relató el denunciante.

Posteriormente, indicó que se quedó sin trabajo y no pudo reunir el dinero, lo que habría generado el enojo del vendedor, quien presuntamente contrató a otra persona para que le cobrara la deuda.

Este individuo se presentó en el domicilio del denunciante y lo amenazó con incendiar su vivienda y matarlo. Más tarde, ese mismo día, el denunciante volvió a cruzarse con el sujeto que lo había amenazado, quien lo golpeó y observó que llevaba un arma tipo revólver en la cintura.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Cuarta, a cargo del comisario Pedro Cepera, inició tareas investigativas para identificar a los presuntos autores. La pesquisa condujo a las viviendas que frecuentarían, por lo que se elaboró un informe pormenorizado que eufe elevado a la Fiscalía del doctor José Arias.

Las pruebas y datos fueron suficientes para que la jueza Gabriela Seró ordenara allanamientos en los domicilios de los sospechosos, como así también la captura y detención de ambos.

El operativo, diagramado por el jefe de Operaciones Roberto Barboza y supervisado por el jefe departamental José María Rosatelli, se desplegó en viviendas del barrio Llamarada.

Allí se procedió a la detención de los presuntos autores de las amenazas: un joven de 23 años, señalado como quien habría vendido la droga y contratado a otra persona para las amenazas, y un hombre de 32 años, quien sería el encargado de concretarlas. Concordia Policiales

