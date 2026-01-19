Caseros: Se reanuda la atención en caja municipal

Se informa a la comunidad que la Municipalidad de Caseros ha retomado sus actividades administrativas, por tal motivo la Caja Municipal ya se encuentra operando con total normalidad.

Recordamos que los vencimientos que operan en el mes de enero de 2026 correspondientes al Plan de Pavimentación, Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, Terrenos de Viviendas Municipales y Tasa General Inmobiliaria (TGI) -Período Enero-, quedan prorrogados para el día VIERNES 30 de ENERO de 2026.

