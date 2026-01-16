Autovía Artigas: Tras despistar, un vehículo terminó volcado dentro de una alcantarilla

Pasadas las 21.30 horas de este jueves, se produjo un siniestro vial en Autovía 14, km 366, en el ingreso a la Estación de Servicio, ubicada entre el ingreso a la localidad de Juan Pujol y el ex emplazamiento del Peaje Piedritas.

En dicho lugar se constata que un automóvil que viajaba desde la ciudad de Buenos y se dirigía hacia la ciudad de Monte Caseros e intenta ingresar a la estación de servicio, y debido a las condiciones climáticas no logra divisar correctamente el mismo, pierde el control del vehículo y cae en la alcantarilla.

Sus cuatro ocupantes resultaron ilesos, se procedió a la extracción de una de las personas que debido al terreno no podía salir del rodado y fue auxiliado por los Bomberos Voluntarios. TalCual