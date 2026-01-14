Triste noticia: falleció un joven futbolista de la zona y generó conmoción

Falleció este miércoles Federico Sigot, un joven jugador de fútbol que se desempeñó en clubes de Villa Elisa y Las Achiras. El hecho generó gran conmoción en diferentes instituciones deportivas que se expresaron en redes sociales.

Según se supo, sus restos son velados en la localidad de 1° de Mayo desde el mediodía. En tanto, la sepultura está prevista en el mismo pueblo a las 19.00.

“Con gran tristeza, expresamos nuestras condolencias a la familia Sigot Perroud, deseando que reciban fortaleza y logren superar este difícil momento. Q.P.D.E Federico Sigot”, expresó el Club Social y Deportivo El Espinillo.

“Lamentamos Profundamente el fallecimiento De Federico Sigot que fue jugador de Nuestra Liga. Acompañamos a la Familia y Amigos en este momento tan difícil”, manifestaron desde la Liga Rural Colón.

La noticia también fue compartida por el Club Social Y Deportivo Achirense y el Club Atlético Villa Elisa.



Crédito: Ahora