Investigarán el accionar de la mujer policía que se disparó en el municipio de Gualeguaychú

Desde la Policía de Entre Ríos informaron que se abrió una investigación administrativa para analizar el accionar de la mujer policía que se disparó accidentalmente en el pie este martes, dentro de uno de los baños de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Osvaldo Adolf, jefe de Operaciones de la Policía de Gualeguaychú, habló con Canal 9 Litoral y confirmó que se está analizando si “hubo responsabilidad por una manipulación indebida del arma” por parte de la funcionaria.

“Seguramente realizó alguna acción o manipulación que produjo que se le disparara el arma. El disparo le impactó en el pie derecho y le provocó una fractura”, agregó Adolf, y confirmó que están brindando acompañamiento a la efectiva.

“El arma que ella tenía era una M95 Classic, un arma muy segura. Tiene tres seguros innatos, el más importante el de la aguja percutora. El arma se encontraba en buenas condiciones de conservación y no presentaba desperfectos”, precisó el funcionario policial.

