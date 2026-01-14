Federal Regional: El Consejo Federal fue contundente contra Depro. Eliminación y duras sanciones

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del Fútbol Argentino resolvió dar por finalizado el partido entre Juventud Unida y Defensores de Pronunciamiento, suspendido el pasado 11 de enero por graves incidentes, y decretó la eliminación del conjunto de Pronunciamiento del Torneo Regional Amateur.

Además, se aplicaron sanciones disciplinarias a dos jugadores del Depro: Maximiliano Villagrán recibió una suspensión de diez partidos, mientras que Julián Viollaz fue castigado con un año de suspensión por conducta violenta hacia el árbitro del encuentro.

La decisión se basó en el informe arbitral y en material fílmico analizado por el Tribunal, donde se constata un comportamiento violento por parte de jugadores del equipo visitante, con agresiones verbales y físicas hacia la terna arbitral.

El organismo consideró que no se presentaron pruebas suficientes para desvirtuar lo informado por el juez del partido.

De esta manera, Juventud Unida continúa en competencia y jugará este domingo a las 20 horas, como local, la semifinal del certamen frente al Club Santino. Pato Becerra

