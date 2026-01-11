Ruta 39: Jóvenes chocaron contra el guardarraíl y el auto se prendió fuego. Lograron salir a tiempo

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se produjo en la madrugada de hoy en la Ruta Provincial Nº 39, más precisamente en la zona del puente “Cañada de los Chanchos”, entre las localidades de Villa Mantero y Basavilbaso. Pese a la magnitud del evento, los tres ocupantes del vehículo lograron salvar sus vidas.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, movilizando al personal de la Comisaría de Basavilbaso con la colaboración de la Comisaría de Herrera.

Por causas que aún se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Fox que circulaba en sentido Este-Oeste perdió el control y colisionó violentamente contra el guardarraíl norte. Producto del fuerte impacto, se inició un foco ígneo que se propagó de manera inmediata.

A la llegada de las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, las llamas ya habían tomado la totalidad del rodado. Las pérdidas materiales fueron totales (100% del vehículo consumido por el fuego).

En el automóvil viajaban tres personas, todas oriundas de la zona, dos masculinos de 21 años y una menor de 13 años.

Afortunadamente, los tres jóvenes lograron abandonar el habitáculo antes de que las llamas lo envolvieran por completo. Tras ser asistidos, se informó que presentan lesiones de carácter leve.

Debido a la gravedad del incendio y la necesidad de realizar pericias, la Ruta 39 permaneció cortada en su totalidad durante las primeras horas de la mañana. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica para determinar la mecánica del accidente y descartar la participación de otros vehículos.

