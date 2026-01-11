Concepción del Uruguay: Irresponsables caminan peligrosamente sobre el murallón de la Stella Maris

Con el río Uruguay crecido, la muralla de la Stella Maris en el canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay, está cubierto por el agua y hay una fuerte correntada que pasa sobre ella.
Pese a esto, los imprudentes (de siempre) transitan a ciegas sobre las grandes y peligrosas piedras que lo componen.
Todo puede pasar, pero parece que solo los navegantes que pasan por la zona lo ven y nadie lo puede controlar y evitar.
Es de esperar que esto llegue a las autoridades competentes y actúen antes de que ocurra una desgracia.
Crédito: 03442
