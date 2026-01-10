El gobernador destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El titular del Poder Ejecutivo entrerriano detalló que la baja de aranceles beneficiará «a sectores clave de nuestra provincia» y, en ese sentido, enumeró a las producciones citrícola, apícola y de carnes, como también a los ovoproductos (derivados del huevo) y a los arándanos. Auguró que las nuevas condiciones «fortalecerán las cadenas de valor y ampliarán las posibilidades de inversión y empleo».

Frigerio indicó que el acuerdo entre ambas comunidades económicas y comerciales es el resultado «de un trabajo que lleva años y que hoy necesita el aval del Congreso para que esta apertura se traduzca en más producción, más trabajo y desarrollo sostenido para los entrerrianos y argentinos».

El pacto para crear una zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se alcanzó este viernes, luego de que la mayoría de los 27 países integrantes de la asociación política-económica del llamado Viejo Continente votaran en conformidad, luego de 25 años de negociaciones.