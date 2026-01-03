Colonia Los Ceibos: Tras allanamiento por ciberdelito contra menores, detuvieron a un joven y secuestraron dos celulares

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una investigación por delitos contra la integridad de menores a través de medios digitales, personal de la Comisaría Talitas llevó a cabo un importante procedimiento en la tarde de ayer, en Colonia Los Ceibos, departamento Uruguay.

El operativo se realizó aproximadamente a las 18:15 horas en el Barrio 10 Viviendas, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías de Feria de Concepción del Uruguay, por la presunta infracción al Artículo 131 del Código Penal (Grooming).

Los efectivos policiales irrumpieron en una vivienda donde reside el principal sospechoso, un joven de 20 años. El registro domiciliario arrojó un resultado positivo, procediéndose al secuestro de dos teléfonos celulares elementos clave para el avance de la causa.

Ambos dispositivos serán sometidos a pericias informáticas para determinar el alcance de las comunicaciones y recabar evidencia digital.

El joven fue trasladado a la sede policial para su correcta identificación y, por disposición de la magistratura interviniente, quedó en libertad pero supeditado al proceso judicial.

¿Qué es el Grooming y por qué es vital denunciarlo?

El Grooming es un delito que ocurre cuando un adulto contacta a un niño, niña o adolescente a través de medios tecnológicos (redes sociales, juegos online, WhatsApp) con el objetivo de ganarse su confianza para luego cometer un delito contra su integridad sexual.

La importancia de la intervención temprana:

Prevención del abuso: El acoso digital suele ser el paso previo a un encuentro físico o a la obtención de material íntimo. Intervenir a tiempo corta este ciclo de manipulación.

Protección psicológica: Las víctimas de grooming suelen sufrir graves secuelas emocionales debido al engaño y la extorsión.

Rastreo digital: La denuncia permite a la policía especializada rastrear la huella digital del agresor antes de que intente borrar las pruebas.

Recomendación: Se insta a padres y tutores a mantener un diálogo abierto con los menores sobre el uso de internet y, ante cualquier mensaje sospechoso de desconocidos, no borrar las pruebas y realizar la denuncia de inmediato en la dependencia policial más cercana.

