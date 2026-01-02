Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un leve descenso de temperaturas para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un fin de semana con buen clima en la provincia. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas que rondarán los 30°C. No hay anuncio de precipitaciones.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 16 grados y la máxima de 30 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 30 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado con algunas nubes.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día mayormente nublado. Las temperaturas en mínimas en estas localidades será de 13 grados y la máxima de 28 grados. Ahora