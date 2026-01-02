Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un leve descenso de temperaturas para este sábado

El pronóstico anticipa que el fin de semana las temperaturas descenderán algunos grados generando un poco de alivio.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un fin de semana con buen clima en la provincia. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas que rondarán los 30°C. No hay anuncio de precipitaciones.

 

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 16 grados y la máxima de 30 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 30 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado con algunas nubes.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día mayormente nublado. Las temperaturas en mínimas en estas localidades será de 13 grados y la máxima de 28 grados. Ahora

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))