Llamó a su madre por fin de año y no lo atendía: la hallaron muerta en su casa e investigan qué pasó

Investigan la muerte de una mujer en Concordia en la mañana del 31 de diciembre.

El personal policial tomó intervención tras un llamado telefónico de un hombre, quien manifestó su preocupación debido a que no lograba comunicarse con su madre ni obtener respuesta desde la habitación que ocupaba.

Inmediatamente un móvil del Comando Radioeléctrico, por razones de jurisdicción, se constituyó en un domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield. Al ingresar a la vivienda, los uniformados constataron que la mujer se encontraba sin vida.

De esta manera, en el lugar se hizo presente la médica policial, quien confirmó el fallecimiento y estimó que el deceso se habría producido varios días antes, dado el avanzado estado de descomposición del cuerpo.

Además, se dio inmediato aviso a la fiscal de turno, Daniela Montangie, quien se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio de una causa por presunta muerta dudosa y el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia, con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del deceso.

Fuentes judiciales informaron que la vivienda se encontraba en estado de abandono, aunque no se habrían detectado signos visibles de violencia. Asimismo, se indicó que la mujer residía en el lugar junto a su hijo, quien fue la persona que dio aviso a la Policía al no obtener respuesta de su madre.

La mujer fue identificada como Gladys Ester Chicco, de 85 años, y, según el testimonio de vecinos, habría sido vista con vida por última vez el pasado 22 de diciembre. (Ahora)