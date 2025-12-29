Se intensificaron acciones de promoción y donación voluntaria de sangre en toda la provincia

En este marco, se realizaron colectas externas en el marco del proyecto «Donar Sangre Nos Une +», desarrolladas en articulación con Iafas y Grupo Iapser, acercando a distintas localidades y organizaciones la posibilidad de donar. Se destacó la presencia del programa en la iniciativa «Vamos a tu localidad», a través del Colectivo de Salud Integral y Móvil, que permite llegar a zonas rurales o de difícil acceso.

Asimismo, el PPH llevó adelante colectas diarias intramuros, garantizando la disponibilidad permanente de componentes sanguíneos para los servicios de los 15 hospitales a los que provee. Paralelamente, se impulsó una amplia agenda de talleres de concientización destinados a docentes de las distintas Departamentales de toda la provincia, promoviendo su formación como multiplicadores de la donación voluntaria y habitual.

Las acciones también incluyeron la participación en talleres con estudiantes secundarios y universitarios, fortaleciendo el vínculo con las juventudes y acercando información clave sobre donación, salud y solidaridad. Además, el Programa continuó recibiendo pasantes y realizando capacitaciones de equipo, promoviendo la formación de nuevos profesionales en el trabajo interdisciplinario de la especialidad en pos de la mejora continua.

También se llevaron adelante colectas en plaza Mansilla, en Paraná, en conmemoración de las dos efemérides más significativas para la donación voluntaria: 14 de junio, Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, y 9 de noviembre, Día Nacional del Donante de Sangre.

Por su parte, el 11 de diciembre se llevó adelante una colecta de sangre en Colonia Avellaneda, en adhesión a la campaña Latinoamérica Unida Dona Sangre (LUD), una iniciativa que reúne a múltiples países de la región realizando colectas simultáneas para fortalecer la integración latinoamericana en torno a la salud, bajo el slogan «Una red no se dibuja, se teje. La tejemos juntos, gota a gota».

Todas estas acciones se enmarcan en el objetivo central del Programa Provincial de Hemoterapia: promover la donación voluntaria, habitual y solidaria de sangre, acercando el derecho a donar y recibir hemocomponentes en calidad y cantidad en cada punto de la provincia.