Ola de calor elevará la sensación térmica a 40°C en el país: qué se espera para Año Nuevo

La ola de calor se intensificará en los últimos días del año, con temperaturas extremas y sensaciones térmicas cercanas a los 40°C. En Entre Ríos, el calor marcará los festejos de Año Nuevo, que podrían realizarse al aire libre.
Desde este lunes y hasta el miércoles se instala una ola de calor en gran parte del país, con temperaturas extremas y sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 40 grados. En Entre Ríos, si se mantienen las condiciones previstas, los festejos para despedir 2025 y recibir 2026 podrían desarrollarse al aire libre.
El año 2025 se despedirá con altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante el fin de semana se registraron lluvias aisladas, principalmente en la noche del sábado y las primeras horas de la tarde del domingo, acompañadas por marcas térmicas elevadas.
La recta final del año llega marcada por una ola de calor que mantiene alertas activas por altas temperaturas en el centro y oeste del país. Las advertencias alcanzan a Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Cabe recordar que se considera ola de calor a un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, durante al menos tres días consecutivos y de manera simultánea, valores umbrales que varían según cada localidad.
Durante la presente jornada, las temperaturas continuarán elevadas, con viento del sudoeste que rotará al este y luego al noreste, favoreciendo el ingreso de aire cálido. En el centro del país se espera un marcado aumento térmico y de la humedad. En Entre Ríos, las máximas podrían alcanzar los 34 grados. En tanto, el martes seguirá subiendo la temperatura, con un pico de 36ºC para la tarde.
Qué pasará en vísperas de Año Nuevo
Para el miércoles 31 de diciembre el tiempo se presentará sofocante en varias regiones del país, como Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, La Pampa, donde las máximas estarán entre los 38 grados y los 36 grados, y sensaciones térmicas en el orden de los 40°C.
Particularmente, en el caso de nuestra provincia se prevé cielo con nubosidad y mayor porcentaje de humedad. Así, a la tarde los registros en los termómetros podrían alcanzar los 36 grados, mientras que las sensaciones térmicas podrían ser más elevadas.
Por eso, si se mantienen los pronósticos, toda indica que los festejos para despedir 2025 y recibir 2026 en Entre Ríos podrán desarrollarse al aire libre.
El 1 de enero el avance de un frente frío hará que las temperaturas bajen moderadamente en la provincia de Buenos Aires, haciendo que las máximas no superen los 30°C.
En tanto en Entre Ríos, el jueves el ambiente denotará elevadas temperaturas, con la permanencia de un frente cálido que, sin pronósticos de nuevas lluvias, mantendrá los registros máximos en Entre Ríos de 33 a 35 grados al menos hasta el fin de semana venidero.