Concepción del Uruguay: Detuvieron a un hombre que circulaba en una moto robada

Según se confirmó a Génesis24, en horas del mediodía de este lunes, personal de la Comisaría Tercera procedió a la detención de un hombre de 32 años que se desplazaba en un motovehículo.

El procedimiento se realizó a las 12:40 horas en la intersección de Bulevar 12 de Octubre y calle Lacava, cuando los efectivos interceptaron la marcha de una motocicleta que presentaba faltantes de plásticos protectores.

Al realizar la verificación de los números de serie a través del sistema policial, los uniformados encontraron con que el rodado presentaba pedido de secuestro.

Al ser consultado sobre la procedencia del rodado, el conductor manifestó haberlo «comprado», aunque no pudo aportar datos precisos sobre el vendedor ni documentación que avalara la transacción.

El hecho fue comunicado de inmediato a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot. La magistrada dispuso, el secuestro formal del motovehículo, la intervención de la División Policía Científica para las pericias correspondientes y el traslado y alojamiento del hombre de 32 años en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó detenido a disposición de la justicia.

