Alcoholizado discutió con un hombre y el hijo lo atacó con un arma blanca

La víctima fue atacada en un por un hombre y su hijo adolescente, quien le habría aplicado una puñalada en el abdomen. El herido sufrió además golpes en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital San Martín. Ocurrió en zona de calle Tibiletti, de Paraná.
Al arribar el móvil policial al lugar indicado, los efectivos constataron que el hombre ya había sido trasladado en un vehículo particular hacia el Centro de Salud Oñativia.
En el centro de salud, los uniformados entrevistaron al lesionado, quien se encontraba en estado de ebriedad y no pudo brindar demasiados detalles. No obstante, se logró establecer que el episodio se produjo en calles internas del barrio 98 Viviendas, donde el hombre fue increpada por un vecino conocido como “Tito”, con quien mantenía conflictos de vieja data.
Según el relato obtenido, el agresor habría atacado al hombre con un hierro, golpeándolo en la cabeza. Acto seguido, intervinieron los hijos del presunto atacante y uno de ellos, un adolescente de 15 años, le habría asestado una puñalada en la zona abdominal derecha a la víctima, identificada como Balcaza.
Tras la agresión, los atacantes se retiraron del lugar, dejando al hombre herido tendido en la calle, hasta que fue auxiliado y trasladado por particulares para recibir atención médica.
El personal de salud constató que el lesionado presentaba escoriaciones en ambas manos, una herida de arma blanca en la región abdominal derecha y un corte en el cuero cabelludo, producto del golpe recibido con el elemento contundente.
Debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su derivación al Hospital San Martín, donde quedó internado para una mejor evaluación y atención especializada. (Elonce)