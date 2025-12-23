Envían a la cárcel a un médico entrerriano condenado por abuso sexual

Quedó firme la sentencia contra el conocido médico dermatólogo Jorge Luis Daichman y será enviado a la Unidad Penal N° 1. Según se informó, la Sala Penal del Tribunal Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el último recurso de su defensa y el profesional deberá pasar sus días en la unidad carcelaria.

A dos días de Navidad, se ordenó su detención y traslado a la cárcel de Paraná para que cumpla su condena.

Daichman, condenado por abusar sexualmente de al menos dos mujeres dentro de su consultorio, recibió el 16 de febrero de 2024 la pena de 10 años de prisión por los delitos de “abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal”, según consta en la carátula de la causa.

La condena

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gervasio Labriola, condenó Daichman, que fue funcionario del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de Jorge Busti, a 10 años de prisión, una pena sensiblemente menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, 12 años, y del querellante particular, Patricio Cozzi, que había solicitado 15 años de cárcel.

Después de ese fallo, el caso pasó por varias instancias.

Ahora