Un joven entrerriano murió tras recibir un disparo: el autor está detenido y tiene 16 años

En la madrugada de este miércoles un joven de 21 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona de calles Almirante Brown e Isabel Guevara de Paraná. El autor está detenido y es menor de edad.
Un nuevo homicidio se registró en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Paraná.
Un joven de 21 años falleció tras recibir un disparo de arma de fuego. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Almirante Brown e Isabel Guevara.
Según informaron desde la Policía, la víctima fue identificada como Juan Manuel Silva, y el autor del disparo fue detenido. Se trata de un menor de 16 años que quedó alojado en Minoridad.
De acuerdo a los primeros datos, la víctima se trasladaba en un Fiat Siena junto a dos amigos. Se acercan hasta un pasillo donde vive el autor del hecho y al descender del auto, recibe el disparo en la cabeza.
El menor que manipulaba el arma estaba junto a cuatro jóvenes, dos de los cuales eran hermanos de la víctima.
En el lugar trabajó personal de Criminalística, bajo directivas de la Fiscal Patricia Yedro de la Unidad de Delitos Complejos y Clarisa Aiello, de la Sub Unidad de Niños y Adolescentes.
