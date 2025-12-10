En la Comisaría de Caseros se inauguró y bendijo un nuevo mástil construido por el taller de albañilería

Este jueves en horas de la tarde se inauguró un nuevo mástil construido por los alumnos del Taller de Albañilería, a cargo de Jorge Ortmann, en lo que fueron los Talleres de Formación Profesional de la Coordinación de Jóvenes y Adultos del departamento Uruguay.

La ceremonia dio inicio con la bendición del mástil y del pabellón nacional a cargo del Pastor Miguel Ángel Mosser.

Luego el Presidente Municipal, Oscar Francou, junto al Jefe de la Comisaría Caseros, Comisario Maximiliano Planissig, y a Jorge Ortmann, izaron la Bandera Argentina, donada por los integrantes del Taller de Albañilería.

Acompañaron la ceremonia agentes policiales de la Comisaría local, alumnos del taller, y familiares.

