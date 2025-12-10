El estado de salud del intendente de Colón y su familia tras el siniestro vial en Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser, permanece en Brasil junto a su familia, tras haber protagonizado un grave siniestro vial.

En el auto el que viajaba el presidente municipal iba también su esposa y sus cuatro hijos, dos niños y dos niñas menores de edad. Desde la localidad, la periodista Marcela Ferreirós brindó detalles a Canal 9 Litoral del estado de salud del jefe comunal y su entorno.

“Es una información shockeante, no solo por el intendente, sino porque su esposa es su mano derecha”, indicó Ferreirós. Y agregó: “El vehículo fue afectado por la gran cantidad de agua que cayó, planeó y dio varios tumbos. Fue por cuestiones climáticas, que en las últimas horas han sido catastróficas”.

De acuerdo a lo informado por la periodista, la esposa de Walser, Gimena Bordet, fue intervenida quirúrgicamente y permanece en estado reservado, internada en Terapia Intensiva.

Una de sus hijas, además, sufrió una lesión en la cadera y espera ser operada. Tanto el intendente como sus otros tres hijos resultaron ilesos: “Persisten muchas dudas en relación a lo que sucederá, es todo minuto a minuto”. (Análisis)