El gobierno provincial definió el asueto y receso administrativo de fin de año

Mediante un decreto firmado por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se decidió este martes otorgar “asueto al personal de la Administración Pública Provincial los días 24 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026” y disponer “receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Central, durante el período comprendido entre los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y desde el 5 al 16 de enero de 2026 inclusive, el que se computará a cuenta de la licencia anual ordinaria de los agentes”.

En el artículo 3° del decreto se dispone “la suspensión de los plazos administrativos, excepto los referidos a los procedimientos de selección del co-contratante estatal bajo la ley de contabilidad y la de obras públicas que no refieran a reclamos o recursos administrativos; los concernientes a las operaciones de crédito público; a los procedimientos de los registros públicos y a los que expresamente las autoridades máximas de cada jurisdicción les habiliten día y hora mediante la emisión de los actos administrativos de su competencia, en los períodos antes consignados”.

Se indica también que los ministros y secretarios “establecerán las medidas necesarias a efectos de garantizar los servicios esenciales y el funcionamiento de sus dependencias en los períodos de asueto y receso, pudiendo disponer en su ámbito las modalidades bajo las cuales se prestarán servicios los agentes responsables, debiendo garantizarse el cumplimiento de la jornada laboral completa por parte de los trabajadores que prestaren tareas, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten”.

La medida responde a “la proximidad de las festividades de Navidad y año nuevo, que constituyen tradicionalmente motivo de reuniones familiares, y con intención de facilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos” y se tiene en cuenta que “en vísperas de las fiestas, como así también durante el mes de enero, se observa una marcada disminución de trámites y gestiones en áreas vinculadas con los restantes Poderes del Estado, en virtud de la feria del Poder Judicial y período de sesiones legislativas”.