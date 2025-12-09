martes 9 diciembre 2025

Autovía Artigas: En plena madrugada, colectivo con 57 pasajeros a bordo embistió un animal

En horas de la madrugada del lunes, alrededor de las 2.20, la Policía intervino en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 209 de la ruta nacional 14, a la altura de Ubajay (departamento Colón).

Un ómnibus de larga distancia, que se desplazaba por la autovía de sur a norte con 57 pasajeros a bordo, embistió a un animal bovino que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica.

El impacto provocó daños materiales en la unidad y la muerte del animal a raíz del choque, pero afortunadamente ninguno de los ocupantes resultó herido.

Luego de retirar el ejemplar y realizar las diligencias correspondientes, el tránsito quedó normalizado.

Se labraron las actuaciones para esclarecer el hecho. EER

