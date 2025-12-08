Un fuerte temporal azotó localidad entrerriana con 120 mm de lluvias y severas consecuencias

La ciudad de San José de Feliciano fue azotada por un duro temporal de lluvias y ráfagas de viento durante la madrugada de este lunes. El paso de la tormenta provocó severas consecuencias en algunas viviendas y dejó calles completamente anegadas.

Según informaron medios locales, cayeron entre 120 y 130 mm de agua de acuerdo al conteo hasta media mañana. Esta situación ocasionó importantes complicaciones en diferentes barrios de la localidad.

Bomberos Voluntarios y efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Feliciano, acudieron en asistencia de las viviendas afectadas, las que se encuentran próximas al Arroyo Coronel.

Tres hogares sufrieron anegamientos, de los cuales dos familias decidieron permanecer en la vivienda, pese a las complicaciones y recibiendo ayuda; mientras que un hombre que vivía solo, fue retirado por un familiar y trasladado a un ambiente seguro.

Asimismo, una casa se inundó. Habitaban un padre con sus cuatro hijas menores de edad, quien debieron ser retiradas hacia el domicilio materno, para permanecer a resguardo. De modo preventivo, fueron controladas en el Hospital Francisco Ramírez.

Las intensas precipitaciones en pocos minutos fueron la causa de los inconvenientes para quienes están afincados cerca del arroyo; de igual manera se aclaró que no se registraron voladuras de techo, árboles y/o postes caídas que hayan provocado algún otro daño o no.

Registro de lluvias en Feliciano

– 911-Ciudad: 120 mm (actualizado)

– Dest. N°50 Puente Hierro: 86 mm

– Dest. N°53 Rincón de Mesa: 35 mm

– Dest. N° 6 Paso Bravo: 35 mm

– Dest. N° 56 San Pedro: s/d

– Cria N° 4 Basualdo: 40 mm

