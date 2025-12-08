Denunció que le robaron el auto y a los pocos minutos fue encontrado totalmente incendiado

Un hombre de 60 años denunció este domingo en la Jefatura Departamental de Rosario del Tala que su vehículo, un Fiat Palio, había sido robado mientras participaba del festival realizado en el predio “El Talero”.

Según afirmó, había estacionado el auto alrededor de las 19:00 del sábado y, al regresar cerca de las 3:00 de la madrugada, descubrió su ausencia.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría Primera y un equipo del Comando Radioeléctrico iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo minutos después.

El rodado fue encontrado aproximadamente a las 3:25, completamente incendiado, en un espacio ubicado en la intersección de los bulevares Rivadavia y Moreno, de Rosario del Tala.

Al lugar arribaron Bomberos Zapadores, quienes trabajaron para controlar la situación.

En tanto, las unidades de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal continúan con las tareas de peritaje y relevamiento de información para determinar las circunstancias en que se produjo el robo y el posterior incendio.

Las autoridades buscan establecer si el siniestro fue intencional y dar con los responsables del hecho.

