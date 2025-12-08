Camiones fueron detenidos cuando pretendían ingresar a Entre Ríos con animales llenos de garrapatas

Eran 141 vacunos con parásitos y los advirtieron en el control policial de San Jaime de la Frontera, departamento Federación. Les impidieron continuar y tuvieron que volverse.
Vacunos con parásitos. Detuvieron la marcha de tres camiones en el puesto de control de San Jaime de la Frontera, el cual se encuentra ubicado en la ruta 127, al norte de Entre Ríos.
Los vehículos transportaban animales y, tras una observación de los vacunos, se constató la presencia de garrapatas. Por este motivo, debieron regresar a su ciudad de origen.
¿De donde provenían?
Según se informó, fueron tres camiones provenientes de Mercedes, provincia de Corrientes, con destino a Totoral, Córdoba. Llevaban 47 novillos en cada jaula; en total 141.
Se dio intervención al personal de Fucofa y Senasa para labrar actuaciones de rigor, disponiendo el regreso a su lugar de origen.
Ahora