Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, recuperan elementos que fueran robados del Club Rivadavia

Según se confirmó a Génesis24, un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Primera arrojó resultados positivos al recuperarse elementos que habían sido sustraídos del predio del Club Atlético Rivadavia.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la investigación por el hurto de elementos en el Club Rivadavia, ocurrido durante la madrugada del pasado domingo. El denunciante había reportado la sustracción de rejas de hierro, puertas de madera de los baños y un inodoro.

El allanamiento se realizó en la vivienda de calle 11 del Oeste Norte Bis al 800 aproximadamente, habitada por una mujer de 44 años, la requisa arrojó hallazgos cruciales:

Tres rejas de hierro de color blanco (de 90 cm x 2,10 m) fueron halladas en el patio.

Un hombre de 20 años fue observado arrojando un inodoro blanco al suelo al advertir la presencia policial.

El resultado del procedimiento fue positivo. Se secuestraron las tres rejas y el inodoro (que quedó roto tras la acción del joven). Personal de Policía Científica intervino para realizar las tareas de rigor.

Finalmente, la Fiscalía dispuso la entrega inmediata de los elementos recuperados al Club Rivadavia, y la correcta identificación de los presentes quedando supeditados a la causa.

