Dpto. Uruguay: Secuestran arma de fuego y réplica de esta tras allanamiento por Amenazas Calificadas

Según se confirmó a Génesis24, un allanamiento realizado por personal de la Comisaría de Basavilbaso arrojó resultados positivos al secuestrarse elementos de interés en una causa que investiga amenazas calificadas por uso de arma de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de un mandamiento judicial, a raíz de una denuncia radicada por una ciudadana contra un hombre de 38 años.

La denunciante refirió que, a las 07:30 horas, este hombre se presentó en su domicilio, exhibió la culata de un arma de fuego y profirió amenazas intimidantes. Además, señaló haber recibido mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

Tras la orden del Juzgado de Garantías, se diligenció el allanamiento. Se trasladó a un hombre de 38 años para su correcta identificación, el resultado del procedimiento se centró en el secuestro de los siguientes elementos:

Un revólver, oxidado y sin cartuchería.

Una réplica de arma de fuego (color negro).

Un cartucho calibre 12 (de escopeta).

Vestimentas que podrían estar relacionadas con el momento de las amenazas.

Con el secuestro de estas armas, se espera avanzar en la causa judicial. El hombre de 38 años fue trasladado para identificación en el marco de la investigación por «Amenazas Calificadas». Quedando supeditado a la causa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

