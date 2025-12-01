Triste noticia: hallaron muerta a la joven gendarme desaparecida en el río Paraná

La Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad confirmaron este domingo el hallazgo del cuerpo de la gendarme Caren Itatí Ojeda, que había desaparecido el pasado jueves luego de tirarse al río Paraná en la zona de islas frente a la costa norte de Rosario.

Testigos denunciaron que vieron el cuerpo de una mujer flotando en el río a la altura de la Estación Fluvial, en horas del mediodía. Eso activó una serie de rastrillajes de Prefectura que luego permitieron encontrar e identificar a la mujer, de 32 años y oriunda de Corrientes.

Según se informó en el programa Telenoche Rosario (El Tres), la gendarme estaba junto a un grupo de amigos en las aguas del Paraná en el marco de una tarde de mucho calor en la región. Luego de lanzarse al agua, ella fue la única que no salió a flote. Fue en el parador Isla Verde, en isla La Invernada.

Tres días después, el cuerpo de la chica fue encontrado varios kilómetros hacia el sur en una zona cercana a La Fluvial, publicó Rosario3.