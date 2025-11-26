Tiempo en Entre Ríos: este miércoles será el día más caluroso de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este miércoles se presentará con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos se espera que sea el día más caluroso de la semana, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 34°C.

Así estará el clima este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 33 grados. Allí se prevé neblinas por la mañana y parcialemente nublado por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 32 grados. En estas localidades, también se esperan neblinas y una tarde con algunas nubes. (Ahora)