Anses lanzó un bono de $300.000 para desempleados con condiciones

La Prestación por Desempleo se pagará en los últimos días de noviembre y está dirigida a trabajadores despedidos sin causa. El monto varía según los ingresos previos de la persona trabajadora y los meses registrados con aportes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que antes de que termine noviembre depositará montos de hasta $322.200 correspondientes a la Prestación por Desempleo, un programa destinado a las personas que perdieron su trabajo en relación de dependencia sin causa y necesitan un respaldo económico mientras buscan una nueva ocupación.

El organismo recordó que la gestión debe realizarse dentro de los 90 días posteriores al despido, ya sea mediante la plataforma digital de ANSES o en una oficina presencial con turno previo. Este beneficio forma parte de las políticas previstas en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013, que establece la asistencia económica transitoria para trabajadores formales que quedaron sin empleo por razones ajenas a su voluntad.

¿Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo?

La ayuda está dirigida a trabajadores que fueron despedidos sin causa, cuyo contrato finalizó o que enfrentan circunstancias como quiebra del empleador, no renovación del puesto o imposibilidad médica para continuar con sus tareas. Para acceder, se deben cumplir requisitos específicos según el tipo de actividad desempeñada:

Trabajadores permanentes

– Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

– Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años

– Haber acumulado más de 90 días de actividad en el año previo a la finalización del empleo.

Trabajadores de la construcción

– Contar con al menos 8 meses de aportes en los dos años anteriores al despido o fin de obra.

Además de la documentación respaldatoria del cese laboral, se debe presentar constancia de CUIL, DNI y certificación de servicios emitida por el empleador.

¿De cuánto es el bono de ANSES?

El monto de la Prestación por Desempleo varía según los ingresos previos de la persona trabajadora y los meses registrados con aportes. Desde agosto de 2025, ANSES actualizó los valores de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM):

– Monto mínimo: $161.100 (equivalente al 50% del SMVM).

– Monto máximo: $322.200 (100% del SMVM).

El pago se realiza mensualmente y puede extenderse entre 2 y 12 meses, según los aportes acumulados. En casos donde el solicitante tenga más de 45 años, la duración puede ser mayor.

Fechas de pago: quiénes cobran antes de fin de mes

Los depósitos correspondientes a noviembre se distribuyen según la terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 20 de noviembre

DNI 2 y 3: 25 de noviembre

DNI 4 y 5: 26 de noviembre

DNI 6 y 7: 27 de noviembre

DNI 8 y 9: 28 de noviembre

En los casos de titulares con trámites aprobados recientemente, el pago se efectúa en el siguiente calendario disponible.

ANSES recordó que presentar el trámite fuera del plazo de 90 días puede reducir el monto a cobrar o directamente impedir el acceso al beneficio.